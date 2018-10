H&M steigt bei Bezahldienst Klarna ein

Der auf Rechnungskäufe spezialisierte Dienstleister soll das Bezahlen bei H&M online und im Laden vereinheitlichen und auch Retouren vereinfachen, wie die beiden schwedischen Unternehmen am Montag mitteilten. Die Kooperation soll zunächst in 14 europäischen Ländern greifen.

Nach Informationen der "Financial Times" zahlt HennesMauritz AB (HM, H&M) als Teil des Deals auch 185 Millionen Schwedische Kronen (knapp 18 Mio Euro) für einen Anteil von knapp 1 Prozent an Klarna. Der Bezahldienst hat bereits ähnliche Partnerschaften mit Ikea und dem britischen Modehändler Asos. H&M steht in scharfer Konkurrenz mit dem spanischen Inditex-Konzern, der vor allem für seine Marke Zara bekannt ist.

