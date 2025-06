JP Morgan Chase & Co.

HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für H&M von 125 auf 120 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Textilkonzern habe jüngst durchwachsene Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Georgina Johanan in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Zudem gebe es nur wenig Anzeichen für ein wieder steigendes Interesse der Verbraucher an den Produkten der Schweden. Johanan senkte ihre Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) für 2025 und die Folgejahre./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2025 / 20:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2025 / 00:15 / BST

