MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Inditex nach Umsatzenttäuschung unter Druck

DOW JONES -- Gut behauptet bis etwas fester zeigen sich Europas Börsen am Mittwochmittag. Das bei Gesprächen in London gefundene Rahmenabkommen zwischen den USA und China sorgt zwar für Optimismus, Begeisterungsstürme löst es aber nicht aus, zumal noch keine Details bekannt sind. Offenbar erleichtert China aber nun wieder den Zugang zu Seltenen Erden, während im Gegenzug die USA Restriktionen auf Chipexporte nach China lockern. Der DAX legt zu um 0,2 Prozent auf 24.027 Punkte, der Euro-Stoxx-50 liegt fast unverändert bei 5.415 Punkten. Am Anleihemarkt geben die Kurse nach, die Zinsen steigen also etwas, der Euro zieht leicht an.

Den nächsten Impuls erwarten Markteilnehmer von neuen Preisdaten aus den USA um 14.30 Uhr MESZ. Erwartet wird, dass die US-Verbraucherpreise im Mai im Monatsvergleich erneut um 0,2 Prozent gestiegen sind, in der Jahresrate um 2,4 nach zuvor 2,3 Prozent. In der Kernrate werden 0,2 nach 0,3 bzw. 2,9 nach 2,8 Prozent geschätzt.

Zu den US-chinesischen Verhandlungen heißt es, dass ein Scheitern immer noch möglich sei, was dann eine Verkaufswelle bei Risikoanlagen auslösen könnte. Bis zum 10. August muss ein Vertragswerk gefunden werden, weil dann der Aufschub endet, den Präsident Trump verfügt hatte. Zudem braucht die EU ein eigenes Abkommen. Die Frist hierfür endet am 4. Juli. Marktteilnehmer bemängeln die Intransparenz. Über den Stand der Verhandlungen sein nichts belastbares bekannt.

Zyklische Aktien vorne

Die Hoffnung auf eine Annäherung bei den Zollstreitigkeiten stützt vor allem Aktien zyklischer Unternehmen. Der Stoxx-Subindex der Banken führt bei den Branchen die Gewinnerliste mit einem Plus von 0,4 Prozent an. Chemieaktien legen um 0,3 Prozent zu, Industriegütertitel um 0,2 Prozent, Dagegen werden Aktien defensiver Branchen gegeben. Der Index der Einzelhandelswerte verliert 1,6 Prozent, wozu maßgeblich das Minus von 4,4 Prozent bei Inditex beiträgt. Das Unternehmen hat Quartalszahlen vorgelegt. Als Folge der globalen Handelsstreitigkeiten hat sich das Wachstum der Zara -Mutter abgeschwächt, der Umsatz verfehlte die Erwartung der Analysten. Der Kurs des Wettbewerbers H&M kommt um 1 Prozent zurück.

Rüstungswerte werden nach Gewinnmitnahmen am Vortag wieder zurückgekauft. Rheinmetall erholen sich um 2,8 Prozent. Sie waren am Vortag um knapp 6 Prozent eingebrochen. Hensoldt steigen um 2,6 Prozent. Renk erholen sich 3,9 Prozent. Sie waren nach einer Abstufung durch die Bank of America am Vortag fast um 12 Prozent eingebrochen. In Paris legen Safran lediglich um 0,2 Prozent zu. Die Citi-Analysten haben die Aktie auf "Neutral" von "Buy" gesenkt.

Für K+S geht es um 1,9 Prozent nach oben. Kepler hat in einer Studie zur europäischen Agrarchemie das Kursziel deutlich auf 33 von 16 Euro erhöht. Auch für Bayer wurde das Kursziel erhöht und die Aktie auf "Kaufen" von "Halten" hochgestuft. Der Bayer-Kurs legt um 3,6 Prozent zu. Auch HSBC hat das Kursziel angehoben und die Aktie auf "Buy" erhöht.

Siltronic profitieren von einer starken Vorlage des US-Halbleiterindex und gewinnen 5,5 Prozent. Aixtron legen um 4,9 Prozent zu, Suss Microtec um 0,7 und ASML um 0,8 Prozent.

zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.414,96 -0,0% -0,42 +10,6%

Stoxx-50 4.583,74 -0,1% -2,73 +6,4%

DAX 24.026,67 +0,2% 39,11 +20,5%

MDAX 30.637,08 +0,3% 88,26 +19,4%

TecDAX 3.925,10 -0,0% -0,84 +14,9%

SDAX 17.154,16 +0,5% 82,33 +24,5%

CAC 7.805,27 +0,0% 0,94 +5,7%

SMI 12.356,09 +0,0% 4,20 +6,5%

ATX 4.408,10 +0,3% 13,95 +20,0%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,1440 +0,1% 1,1425 1,1427 +10,4%

EUR/JPY 166,04 +0,3% 165,52 165,47 +1,6%

EUR/CHF 0,9401 +0,0% 0,9396 0,9392 +0,6%

EUR/GBP 0,8477 +0,2% 0,8462 0,8455 +2,3%

USD/JPY 145,14 +0,2% 144,88 144,81 -7,9%

GBP/USD 1,3495 -0,1% 1,3502 1,3516 +7,8%

USD/CNY 7,1799 -0,0% 7,1829 7,1809 -0,4%

USD/CNH 7,1886 -0,0% 7,1895 7,1884 -1,9%

AUS/USD 0,6510 -0,2% 0,6524 0,6525 +5,4%

Bitcoin/USD 109.350,15 -0,5% 109.878,25 108.558,95 +17,8%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,93 64,7 +1,9% 1,23 -10,0%

Brent/ICE 67,70 66,6 +1,7% 1,10 -11,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3328,47 3323,20 +0,2% 5,27 +26,6%

Silber 31,58 32,02 -1,4% -0,44 +14,6%

Platin 1098,39 1073,27 +2,3% 25,12 +22,6%

Kupfer 4,79 4,90 -2,2% -0,11 +18,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewaehr)

