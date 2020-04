Deal mit Kreditkartenriese Visa rückt die Wirecard-Aktie in den Fokus

Der DAX -Konzern Wirecard kooperiert mit dem Kreditkartenanbieter Visa im Rahmen des Visa Fintech-Fast-Track-Programms im Nahen Osten, wie aus einer Unternehmensmitteilung vom Montag hervorgeht. Demnach umfasse die Zusammenarbeit "die schnelle Entwicklung und Markteinführung digitaler Lösungen in der Region".

Die beiden Unternehmen arbeiten bereits bei anderen Projekten zusammen und bauen ihre Kooperation nun weiter aus. Wirecard wird das von Visa initiierte Fintech-Fast-Track-Programm im Nahen Osten als bevorzugter Zahlungsabwickler unterstützen. Als strategischer Partner von Visa stellt Wirecard seine Finanztechnologie sowie sein fundiertes Markt-Know-how zur Verfügung, um Wachstum und Innovation innerhalb der wachsenden Payment- und Fintech-Community in der Region zu beschleunigen, so der DAX-Konzern.

Wirecard und Visa: Win-Win-Situation

Fintech-Unternehmen haben im Rahmen des von den US-Unternehmen initiierten Fintech-Fast-Track-Programms schnellen und einfachen Zugang zu VisaNet, dem globalen Zahlungsnetzwerk des Konzerns. Die Kunden können so Lösungen und Produkte von Visa nutzen und "von den zahlreichen Vorteilen des Netzwerks profitieren". Im Rahmen der Partnerschaft würden Fintechs im Nahen Osten dabei unterstützt, ihre Geschäftstätigkeit so effizient wie möglich zu gestalten und weiter auszubauen.

Wirecard hat im Rahmen der Kooperation nun Zugriff auf das Visa-Netzwerk. "Wir freuen uns, als strategischer Partner eine wichtige Rolle innerhalb des Programms einzunehmen und gemeinsam mit Visa, innovative Finanztechnologie-Lösungen in der Region anzubieten", kommentiert Humza Chishti, Regional Manager für Wirecard im Nahen Osten.

Und auch Visa profitiert von der Zusammenarbeit: "Fintechs sind agil und schnell, und erwarten dies auch von ihren Partnern. Das Fintech-Fast-Track-Programm erfüllt die Anforderungen der Fintechs in puncto Geschwindigkeit und vereinfacht den Zugang zu den Ressourcen von Visa, sowohl weltweit als auch in der gesamten Region", sagt Otto Williams, Vice President, Strategic Partnerships, Fintech and Ventures, CEMEA, bei Visa. "Die Partnerschaft mit Wirecard wird es uns ermöglichen, den Wert der Fintechs als Teil unseres Netzwerks weiter zu steigern. Gemeinsam werden wir an innovativen neuen Handelskonzepten arbeiten, die in großem Umfang und mit Tempo umgesetzt werden können."

Die Wirecard-Aktie legte am Montag via XETRA um 1,20 Prozent auf 121,64 Euro zu.



Redaktion finanzen.net / OTS-Mitteilung.

Bildquellen: Wirecard, Anton Garin / Shutterstock.com