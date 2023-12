LANXESS-Aktie stärker: Zusammenarbeit mit kanadischem Partner an US-Lithiumprojekt wird fortgesetzt

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 5 Jahren bedeutet

BASF-Aktie legt zu: Kathodenfabrik in Finnland befindet sich weiterhin in der Schwebe

Heute im Fokus

BASFs Kathodenfabrik in Finnland weiterhin in der Schwebe. LANXESS arbeitet weiter mit kanadischem Partner an US-Lithiumprojekt. Pfizer bricht eine Studie mit Abnehm-Tablette wegen Nebenwirkungen ab. Fraport gibt wegen Putin Beteiligung an russischem Flughafen auf. Meta will wohl Threads im Dezember in der EU starten. Flughafen Hamburg tritt Wasserstoff-Netzwerk von Airbus bei.