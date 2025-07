LANXESS Aktie News: LANXESS zeigt sich am Montagvormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von LANXESS zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die LANXESS-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 25,02 EUR.

Die LANXESS-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 25,02 EUR. Kurzfristig markierte die LANXESS-Aktie bei 25,12 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 21.168 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,42 EUR. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 22,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,130 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der LANXESS-Aktie wird bei 26,43 EUR angegeben.

LANXESS gewährte am 20.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,74 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,13 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat LANXESS mit einem Umsatz von insgesamt 1,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,72 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte LANXESS am 14.08.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 13.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass LANXESS einen Gewinn von 1,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

