Linde-Aktie gefragt: Linde und SLB arbeiten bei Abtrennung und Speicherung von CO2 zusammen

Wie die beiden Unternehmen mitteilten, wurde eine strategische Kooperation bei Projekten zur Abscheidung, Nutzung und Sequestrierung von CO2 (Carbon Capture, Use and Sequestration - CCUS) vereinbart. Ziel sei es, Lösungen zur Dekarbonisierung in der Industrie und im Energiesektor schneller zu entwickeln.

Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit soll laut Mitteilung auf der Wasserstoff- und Ammoniakproduktion liegen, bei der CO2 als Nebenprodukt anfällt, sowie auf der Verarbeitung von Erdgas. CCUS verringere die Emissionen aus diesen energieintensiven Industrien und schaffe neue kohlenstoffarme Energiequellen und Produkte, so die beiden Unternehmen.

Linde und SLB arbeiten laut Mitteilung bereits seit über einem Jahr an Möglichkeiten zur Dekarbonisierung. Die Zusammenarbeit soll den Kundenkreis erweitern und sich auf die Entwicklung von Geschäfts- und Betriebsmodellen konzentrieren.

Via XETRA steigt die Linde-Aktie zeitweise 1,12 Prozent auf 303,00 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Linde AG, The Linde Group