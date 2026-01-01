DAX25.257 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 +1,2%Nas23.626 +0,6%Bitcoin78.588 +0,7%Euro1,1631 -0,3%Öl63,50 +1,3%Gold4.505 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Rekord -- Wall Street in Grün -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Kategorie Heiß und fettig! Ist Innoviz Technologies die Spekulation des Jahres 2026? Kategorie Heiß und fettig! Ist Innoviz Technologies die Spekulation des Jahres 2026?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

KORREKTUR/SPD-Chef: Aktuelle Erbschaftsteuer ungerecht

09.01.26 15:48 Uhr

(Berichtigung: Der ursprüngliche Titel der Meldung war missverständlich. Er wurde deshalb korrigiert.)

Wer­bung

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chef Lars Klingbeil verteidigt Ideen aus seiner Partei zur Reform der Erbschaftsteuer. Die aktuelle Regelung verstoße gegen das Leistungsprinzip, sagte der Vizekanzler am Rande der SPD-Fraktionsklausur in Berlin. Man könne in Deutschland noch so fleißig sein und sich keine Eigentumswohnung in Berlin, München oder Hamburg leisten - es sei denn, man habe geerbt. "Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten in dieser Gesellschaft sind etwas, was wir nicht hinnehmen dürfen", betonte Klingbeil.

Die schwarz-rote Koalition werde nach einem erwarteten Urteil des Bundesverfassungsgerichts eine Entscheidung zur Erbschaftsteuer treffen müssen. "Da ist es wichtig, dass die SPD vorher konzeptionell gearbeitet hat, dass sie eine Idee hat", sagte Klingbeil.

Die Fraktion will in Kürze einen Reformvorschlag vorlegen. Sie schlägt unter anderem einen steuerfreien Lebensfreibetrag für Erben vor und will millionenschwere Unternehmens-Erbschaften höher besteuern. Die CSU hat dem bereits eine deutliche Absage erteilt, Kanzler Friedrich Merz (CDU) dagegen setzt auf einen Kompromiss./tam/DP/men