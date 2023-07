ProSiebenSat.1-Aktie dennoch stärker: ProSiebenSat.1 baut rund 400 Vollzeitstellen ab

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Montagmittag im Plus

Heute im Fokus

Tesla plant Bürgerveranstaltung vor Werkserweiterung in Grünheide. thyssenkrupps Marine-Tochter will Verselbstständigung vor Konsolidierung. Investorengruppe kündigt konkurrierendes Angebot für GAM an. Kläger rufen wegen Microsoft-Activision-Deal oberstes US-Gericht an. Rheinmetall erhält Milliardenauftrag von Bundeswehr. Novartis hebt Jahresziele erneut an. FDA lässt RSV-Prophylaxe von Sanofi und AstraZeneca zu. DBAG blickt optimistischer auf laufendes Jahr.