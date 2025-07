ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gibt am Vormittag nach

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 7,16 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr um 0,5 Prozent auf 7,16 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,16 EUR aus. Bei 7,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 6.850 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Bei 7,46 EUR markierte der Titel am 13.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Mit Abgaben von 37,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,053 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR aus. Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 7,32 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 15.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 855,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 867,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,794 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

