ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE legt am Montagvormittag zu

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 7,19 EUR.

Die Aktie legte um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 7,19 EUR zu. Bei 7,20 EUR erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.294 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2025 auf bis zu 7,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie somit 3,55 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,50 EUR ab. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 37,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,053 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,32 EUR an.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,00 Mio. EUR – eine Minderung von 1,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 867,00 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 vorlegen. Am 30.07.2026 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,794 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

