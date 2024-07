Kräftige Aufschläge

Unter den Nebenwerten haben die Aktien von Northern Data am Dienstagmorgen von KI-Fantasie profitiert.

Sie legten im XETRA-Handel zeitweise 18,00 Prozent auf 29,50 Euro zu.

Das Unternehmen spricht mit potenziellen Beratern über einen Börsengang in den USA für seine kombinierten Geschäftsbereiche KI-Cloud Computing und -Rechenzentren, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Die Banken hätten dabei Bewertungen für das Geschäft in einem Bereich von etwa 10 bis 16 Milliarden US-Dollar (bis zu 14,9 Mrd Euro) vorgeschlagen. Zum Vergleich: Northern Data wird an der Börse aktuell - vor dem am Dienstag erwarteten Kurssprung - mit gut 1,3 Milliarden Euro bewertet.

Eine Börsennotierung des Bereichs mit Cloud-Computing-Aktivitäten namens Taiga sowie der Rechenzentren namens Ardent könnte bereits im ersten Halbjahr 2025 erfolgen, hieß es weiter. Northern Data habe sich zu den möglichen Plänen nicht äußern wollen, so Bloomberg.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)