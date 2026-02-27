DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2300 -4,5%Nas22.668 -0,9%Bitcoin55.438 -2,2%Euro1,1761 -0,5%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y freenet A0Z2ZZ Netflix 552484 Allianz 840400 AIXTRON A0WMPJ RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 E.ON ENAG99 Infineon 623100 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 PUMA 696960 TUI TUAG50 adidas A1EWWW Nordex A0D655
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen im Minus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, AIXTRON im Fokus
Top News
CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test
BVB-Aktie: Niederlage im Gipfel gegen Bayern - Titelhoffnung schwindet BVB-Aktie: Niederlage im Gipfel gegen Bayern - Titelhoffnung schwindet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kreise: Mehrere Drohnen bei Flughafen Erbil abgeschossen

01.03.26 21:40 Uhr

ERBIL (dpa-AFX) - In der Nähe des Flughafens Erbil im Nordirak sind am Sonntag nach dpa-Informationen mehrere Drohnen abgeschossen worden. Auf dem Gelände des Flughafens sind US-amerikanische und internationale Truppen stationiert, darunter auch Soldaten der Bundeswehr.

Wer­bung

Aus Sicherheitskreisen hieß es, der Abschuss der Drohnen sei in der Stadt zu hören gewesen. Trümmerteile seien in einem im Bau befindlichen Gebiet in der Nähe des Flughafens niedergegangen.

Die kurdische Nachrichtenwebsite "Rudaw" berichtete ebenfalls von mehreren Explosionen in der Stadt. In sozialen Medien verbreitete Videos zeigten schwarzen Rauch, der aus der Ferne am Himmel aufstieg. Ein weiteres Video soll den Abschuss eines Geschosses dokumentieren.

Die proiranische irakische Miliz Saraja Awlija al-Dam erklärte laut "Rudaw", sie habe einen US-Stützpunkt in Erbil mit Drohnen und Raketen angegriffen. Eine unabhängige Bestätigung dieser Angaben lag zunächst nicht vor.

Wer­bung

Die Gruppe "Islamischer Widerstand" - eine Art Dachgruppe für proiranische Milizen im Irak - hat seit Sonntagmorgen 23 Operationen für sich reklamiert und dabei nach eigenen Angaben Dutzende Drohnen eingesetzt. Die Angriffe hätten sich gegen "gegnerische" Stützpunkte im Irak und in der Region gerichtet, hieß es. Auch die Miliz Saraja Awlija al-Dam zählt zu der Gruppe.

Im Rahmen eines internationalen Einsatzes unterstützt die Bundeswehr den Irak unter anderem bei der Ausbildung von Soldaten. Das soll in erster Linie ein Wiedererstarken der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verhindern. Schwerpunkt ist die Kurden-Metropole Erbil im Norden des Landes.

Noch vor Beginn der Eskalation hat die Bundeswehr wegen der wachsenden Spannungen bereits Soldaten aus dem nordirakischen Kurdengebiet ausgeflogen./arj/DP/zb