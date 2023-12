NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Das ist der neue Tesla-Roboter Optimus

Künstliche Intelligenz

Eine Zukunft, in der Menschen und humanoide Roboter Seite an Seite leben, rückt immer näher in den Bereich des Möglichen. Tesla hat nun die nächste Generation seines humanoiden Roboters, den Optimus Gen 2, vorgestellt.

• Verbesserte Aktuatoren und Sensoren

• 30 Prozent schnellere Laufgeschwindigkeit

• Preis unter 20.000 US-Dollar



Viele Neuerungen

In dem von Tesla veröffentlichten Video auf X werden eine Reihe von Neuerungen des neuen Modells gezeigt. Das neue Optimus-Modell verfügt unter anderem über neu entwickelte Aktuatoren und Sensoren sowie über einen Hals, der mit zwei Freiheitsgraden gesteuert wird und dadurch eine deutlich größere Flexibilität sowie menschenähnliche Kopfbewegungen aufweist. Der Roboter ist nun auch deutlich schneller. Verglichen mit seinem Vorgänger verfügt das neue Optimus-Modell um eine 30 Prozent schnellere Laufgeschwindigkeit. Zusätzlich wurde laut Tesla die Fußkonstruktion des Roboters erheblich verbessert. Die Füße sind nun mit einer ausgeklügelten Sensorik für Kraft und Drehmoment ausgestattet und verfügen über gelenkige Zehenteile, die in ihrer Struktur der menschlichen Fußgeometrie stark ähneln.

Niedrigeres Gewicht und verbesserte Hände

Zusätzlich zu den bereits genannten Neuerungen hat der Roboter laut dem Video auch an Gewicht verloren und ist nun 10 Kilogramm leichter als sein Vorgänger. Diese Gewichtsreduktion soll zu einer verbesserten Ganzkörperkontrolle und einem besseren Gleichgewicht beitragen. Ein weiteres Highlight ist die Neukonzeption der Hände des Roboters, die jetzt über schnellere, brandneue 11-DoF (Degrees of Freedom)-Hände mit taktiler Abtastung an allen Fingern verfügen und dem neuen Modell ein deutlich verbessertes Fingerspitzengefühl geben soll. Diese Fähigkeiten werden im Video demonstriert, als der Roboter ein Ei geschickt von einer Hand in die andere überträgt, ohne es zu beschädigen. Auch auf der Tanzfläche schneidet der neue Optimus gut ab, in den letzten Sekunden des Videos lässt der Roboter die Hüften schwingen.

Preis unter 20.000 US-Dollar

Elon Musk , der CEO von Tesla, setzt große Hoffnungen in den Bereich der Robotik. In einer Gewinnmitteilung für das erste Quartal 2022 äußerte er die Ansicht, dass der Optimus-Roboter potenziell wertvoller werden könnte als das gesamte Autogeschäft von Tesla.

Darüber hinaus gab Musk auf dem Tesla AI Day 2022 einen Ausblick auf die kommerzielle Zukunft des Optimus-Roboters. Er schätzte, dass die Kosten für einen solchen Roboter voraussichtlich unter 20.000 US-Dollar liegen werden. Der Roboter wäre dadurch in einer erschwinglichen Preisklasse für eine breitere Markteinführung. Laut Musk, der für seine sehr ambitionierten Zeitpläne bekannt ist, soll er spätestens ab 2027 verfügbar sein.

