DAX dämmt Verluste ein - Sorgen halten Druck hoch

Die Angst vor einer zweiten Infektionswelle belastet den deutschen Leitindex zum Start in die neue Börsenwoche: Der DAX ging am Montag mit einem dicken Minus von 2,4 Prozent bei 11.661,36 Punkten in den Handel und kann sich auch im weiteren Verlauf nicht verbessern. Die zwischenzeitlich deutlichen Juni-Gewinne sind damit dahin. Zuletzt dämmte das deutsche Börsenbarometer seine Montagsverluste auf zeitweise 1,43 Prozent bei 11.778 Punkte ein.

Angst vor zweiter Infektionswelle steigt

Ein neuer Coronavirus-Ausbruch in Peking vergrößert am Montag die Sorgen der Anleger am deutschen Aktienmarkt vor einer neuen Infektionswelle. Diese könnte erneut Einschränkungen der wirtschaftlichen Aktivitäten mit sich bringen, befürchten Investoren. Die nationale Gesundheitsbehörde Chinas meldete am Montag 49 neue Infektionsfälle - nach vielen Wochen, in denen es kaum noch Erkrankungen gegeben hatte. Zu dem neuen Ausbruch war es auf einem Großmarkt Pekings gekommen. "Die Besorgnis über eine zweite Infektionswelle nimmt zu, so dass einige Bezirke Pekings wieder Sperrmaßnahmen eingeführt haben" schrieb Analyst Hao Zhou von der Commerzbank. Eine vollständige Abriegelung wie in Wuhan zu Beginn der Corona-Krise hält der Devisenexperte allerdings für unwahrscheinlich. Erschwerend hinzu kommen am Montag Konjunkturdaten aus China: Im Mai erholte sich die Industrieproduktion des Landes nicht so stark wie wie erwartet.

Börsianer diskutieren weiterhin die Frage, ob die Börsen ihre seit März andauernde Rally fortsetzen werden oder sich wieder in Richtung ihrer damaligen Tiefs bewegen. Eine V-förmige Erholung der Konjunktur von den Coronavirus-Folgen sei zwar unwahrscheinlich, aber nicht völlig unrealistisch, sagte Ewout van Schaick, Manager beim Vermögensverwalter NN Investment. "Es deutet jedoch darauf hin, dass der Aktienmarkt für einen Einbruch anfällig ist, sollten die Nachrichten das positive Szenario nicht bestätigen."

"Die aktuelle Korrektur im DAX ist sicherlich gesund. So nähern sich Börse und Realwirtschaft zumindest wieder etwas an", sagte Thomas Altmann, Portfolio-Manager vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Bewertungen am Aktienmarkt kämen nun von ihren horrenden Niveaus zumindest etwas herunter.

Corona-sensible Aktien im Fokus

Unter Druck geraten an der Börse nun wieder die Titel, die als besonders Corona-sensibel gelten. Dazu zählen im DAX neben der Lufthansa auch die Papiere des Triebwerkherstellers MTU und die Autobranche und deren Zulieferer wie auch der Chipkonzern Infineon.

Redaktion finanzen.net, Reuters und dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag