Tesla-Aktie setzt Rally fort: Analyst mit optimistischem Kursziel

Tesla -Aktien waren mit einem Plus von zuletzt 6,39 Prozent auf 543,10 US-Dollar der größte Kursgewinner im NASDAQ 100 Index

Positive Analystenstimme stützt

Der Analyst Pierre Ferragu von New Street Research hat das Kursziel für Tesla am Dienstag von 530 auf 800 US-Dollar angehoben und dabei auf die technologische Dominanz sowie die starke Nachfrage des US-Elektropioniers verwiesen. Tesla habe sich in den vergangenen Jahren hinsichtlich Kosten, Reichweite und Leistung deutlich verbessert und die Aussichten für den Model 3 seien sehr gut, schätzt der Analyst.

"Wir bleiben bei unseren Ansichten und erwarten, dass Tesla nach 2025 2-3 Millionen Autos pro Jahr zu branchenführenden Margen verkaufen wird, was eine Marktkapitalisierung von 230-350 Milliarden Dollar oder ~1.100-1.700 US-Dollar pro Aktie rechtfertigt", zitiert The Street Ferragu. Dennoch rechnet er weiterhin mit einem heftigen Kampf zwischen den Tesla-Bullen und -Bären am Markt.

