Tesla: Elon Musk kündigt neues Feature an

• Ein kurzer Clip auf Twitter sorgt für Gesprächsstoff bei den Usern• In dem Video ist ein Tesla mit Außensprechanlage zu sehen• EU-Vorschrift verlangt E-Autos mit akustischem Warnsignal

Das Video auf Twitter

Bereits vor Monaten hat Tesla-Chef Elon Musk angekündigt, seine Fahrzeuge mit ungewöhnlichen Sound-Features auszustatten. Nun plant Tesla wohl seine E-Autos dank künstlicher Intelligenz sprechen zu lassen. In einem kurzen Video auf Twitter zeigt Musk wie sich das in Zukunft anhören könnte. In dem sechs Sekunden langen Clip fährt ein Tesla Model 3 in Schrittgeschwindigkeit über die Straße. Über eine Außensprechanlage fordert eine männliche Stimme in Englisch: "Jetzt steht da nicht nur so glotzend herum. Springt rein!" Die Aufforderung ist offensichtlich an die Fußgänger gerichtet und löst heiteres Gelächter aus. Auf Twitter ist der kurze Clip ein voller Erfolg. Mehr als vier Millionen Mal wurde das Video bisher aufgerufen und sorgt für ordentlich Gesprächsstoff bei den Usern. Elon Musk kommentiert den Clip mit den Worten: "Teslas werden bald mit Menschen sprechen, wenn ihr wollt. Das ist real."

Die Reaktionen

Die Reaktion der Twitter-Community ist gemischt. Während einige User die neue Funktion als lustig empfinden, halten sie andere wiederum für schlichtweg unnötig. "Können sie sich dann auch mit anderen Teslas unterhalten? Ich möchte, dass sich mein zukünftiger Tesla mit anderen Teslas am Supercharger anfreundet", lautet der ironische Kommentar eines Users. Andere Nutzer weisen in ihren Kommentaren darauf hin, dass sich der Autobauer lieber auf ernste Angelegenheit konzentrieren sollte, wie die Verbesserung des Wartungsdienstes.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa - Elon Musk (@elonmusk) 12. Januar 2020

Meckernde Teslas

Bei dem Tesla mit Außensprechanlage handelt es sich jedoch nicht um einen witzigen Werbegag, sondern vielmehr um die Erfüllung von Auflagen. Seit Juli 2019 sind akustische Warnsignale für bisher lautlose Elektrofahrzeuge in der EU Pflicht und das Video ist eine Reaktion Teslas auf diese neue Vorschrift. Die EU-Verordnung für Hybride, Elektro- und Wasserstoffautos besagt, dass Fußgänger durch Warnsignale auf ein nahendes E-Auto hingewiesen werden müssen, da sich diese bei Schrittgeschwindigkeit nahezu lautlos fortbewegen und so eine Gefahr für Passanten darstellen können. Eine ähnliche Vorschrift soll dieses Jahr auch in den USA in Kraft treten. Musks Antwort auf diese Verordnung ist in Zukunft meckernde, pupsende und sprechende Teslas auf den Straßen fahren zu lassen.

