Kursreaktion der Neon Equity-Aktie: Führungskraft ändert Engagement

Insider Portfolio

Bei Neon Equity wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Am 23.05.2024 wurde bei Neon Equity ein Insidertrade durchgeführt. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 27.05.2024. Neon Equity Invest GmbH, in enger Beziehung bei Neon Equity, fügte am 23.05.2024 250 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 2,35 EUR aufgerufen. Die Aktie verlor schließlich in der FSE-Sitzung 3,80 Prozent auf 2,28 EUR.

Die Neon Equity-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 4,30 Prozent auf 2,24 EUR nach. Neon Equity markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 115,82 Mio. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 48.460.616 Papiere.

Neon Equity Invest GmbH tätigte zuvor am 22.05.2024 einen Insidertrade. Es wurde ein Kauf von 200 Neon Equity-Aktien zu je 2,42 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net