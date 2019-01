Infineon, ams & Co: Halbleiter-Aktien brechen nach Apple-Schock ein

Aktien von Zulieferern und Halbleiterherstellern unter Druck

Auch die Papiere von Zulieferer und Halbleiterherstellern wurden am Donnerstag vom schwachen Geschäftsausblick des iPhone-Konzerns in Mitleidenschaft gezogen. Im XETRA-Handel am Donnerstag sacken Papiere von Dialog Semiconductor um knapp neun Prozent ab, für Infineon geht es am Nachmittag um mehr als vier Prozent gen Süden.

Papiere von ASML geben bei XETRA mehr als acht Prozent, später noch über sechs Prozent nach, STMicroelectronics-Aktien verlieren daneben nachmittags zeitweise mehr als sieben Prozent. JPMorgan-Experte Chatterjee befürchtet, dass die Geschäfte bei Apple derart schwach gelaufen sind, dass nun auch STMicro und Dialog Semiconductor ihre Anleger warnen oder zumindest ein sehr schwaches Quartal in Aussicht stellen könnten.

In Zürich knickten die Anteilsscheine von ams gar um fast 18 Prozent ein. Die unerwartet geringen iPhone-Verkäufe im Weihnachtsquartal ließen deutlich negative Rückschlüsse auf die Geschäfte des Halbleiterherstellers zu, der rund 45 Prozent seiner Erlöse mit Apple mache, schrieb Analyst Robin Brass von der Privatbank Hauck & Aufhäuser.

