US-Aktienmärkte starten Erholungsversuch: Dow Jones dreht ins Plus

Der Dow Jones ging am Donnerstag 0,18 Prozent tiefer bei 26.716,09 Punkten in den Handel. Im Verlauf schafft er jedoch den Sprung ins Plus und kann zuletzt um 0,6 Prozent auf 26,922.45 Zähler zulegen.

Nach dem neuerlichen Kurseinbruch zur Wochenmitte haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag einen Erholungsversuch gestartet. Vor allem die am Vortag unter die Räder gekommenen Technologiewerte hätten zugelegt, hieß es. Damit seien die jüngsten Befürchtungen über den Zustand der US-Konjunktur etwas in den Hintergrund getreten.

Corona-Infektionszahlen und Präsidentschaftswahlkampf im Fokus

Die steigende Zahl an Corona-Infektionszahlen sorgt für erneute Einschränkungen der Wirtschaftsaktivitäten in Europa, was eine Erholung der Weltwirtschaft massiv gefährden könnte. Auch in den USA bleibt die Zahl der Corona-Fälle weiter hoch. Ab wann ein Corona-Impfstoff verfügbar ist, bleibt indessen weiterhin unklar. Der führende Corona-Berater von US-Präsident Donald Trump , Anthony Fauci, rechnet damit, dass bis November oder Dezember, Daten aus den klinischen Studien vorliegen werden.

Zudem lähmt der an Schärfe gewinnende US-Präsidentschaftswahlkampf die Handlungsfähigkeit der US-Politik zunehmend. Ein von der US-Notenbank dringend angemahntes staatliches Stimulierungspaket wird vor der Wahl in rund sechs Wochen immer unwahrscheinlicher.

US-Notenbankchef Jerome Powell hat am Mittwoch in einer weiteren Kongress-Anhörung ein weiteres Mal bekräftigt, dass die US-Wirtschaft einen zusätzlichen finanziellen Stimulus benötigt. Die Folgen einer ausbleibenden staatlichen Unterstützung für die Wirtschaft dürften nicht unterschätzt werden, so Powell. Am Donnerstag wird er erneut zur Corona-Krise vor dem Kongress aussagen.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 19. September wider Erwarten zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche kletterte die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 4.000 auf 870.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte.

