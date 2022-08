AUTO1-Aktie gewinnt: JPMorgan stuft AUTO1 auf 'Overweight' hoch

Aktien in diesem Artikel AUTO1 11,71 EUR

Die Aussichten für die Plattform Autohero hätten sich verbessert, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mögliche Risiken sieht er etwa in steigenden Kosten für Marketing. Insgesamt blickt der Experte in der Studie nun positiver auf viele Internetwerte, nachdem diese in den letzten Monaten stark gefallen waren. Die Markterwartungen seien nun ausreichend gesunken und die Perspektiven für das zweite Halbjahr verbesserten sich.

Die AUTO1-Aktie gewinnt am Montag im XETRA-Handel zeitweise 1,66 Prozent auf 11,65 Euro.

