Deutsche Börse-Aktie nimmt Kurs auf Rekordhoch nach optimistischer Analyse von HSBC

Damals hatten die Aktien der Frankfurter gut 170 Euro gekostet. Am Dienstag steigt die Aktie der Deutschen Börse via XETRA zeitweise um 1,93 Prozent auf 166,30 Euro. Analyst Johannes Thormann von HSBC stockte in einem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April sein Kursziel auf 194 Euro auf.

"Ein weiteres Rekordquartal ist wahrscheinlich, aber damit ist es noch nicht vorbei", erwartet der Experte. Er hob seine Schätzungen bis 2024 an.

Mit seiner positiven Einschätzung ist Thormann nicht alleine. Auch andere Experten trauen den Aktien deutlich mehr als die Rückkehr an das Rekordhoch zu. Im laufenden Jahr sind die Papiere mit 13 Prozent Plus zweitbester DAX-Wert hinter Bayer.

