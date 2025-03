Kursziel gesenkt

An der Börse läuft es für Novo Nordisk derzeit nicht rund. Nun hat auch noch ein Analystenteam die Kursaussichten kritisch unter die Lupe genommen.

• Novo Nordisk-Aktie hat in einem Monat rund 25 Prozent an Wert verloren

• Morgan Stanley senkt das Kursziel deutlich

• Mögliche Prognosesenkung für 2025 erwartet



Rund ein Viertel an Wert hat die Novo Nordisk-Aktie auf Ein-Monats-Sicht an Wert verloren. Allein am Donnerstag sackte der Anteilsschein in Dänemark um 3,84 Prozent auf 480,60 DKK ab. Für Gegenwind sorgte eine Analysteneinschätzung.

Morgan Stanley rechnet mit weiteren Kursrückgängen

Morgan Stanley-Analyst Thibault Boutherin hatte zuvor die Kursaussichten von Novo Nordisk kritisch unter die Lupe genommen. Das Kursziel für die Novo Nordisk-Aktie senkte der Experte deutlich von zuvor 700 DKK auf 600 DKK, sein Rating lautet unverändert "Equalweight", wie "The Motley Fool" berichtet.

Berichten zufolge habe Boutherin in einer neuen Research-Mitteilung seine Besorgnis darüber geäußert, dass die Abonnements für das Abnehmmedikament Wegovy hinter denen des großen Konkurrenten Zepbound vom amerikanischen Pharmariesen Eli Lilly zurückbleiben würden. Seinen Berechnungen zufolge würden 59 Prozent der gesamten wöchentlichen Rezepte für Medikamente zur Gewichtsabnahme auf Zepbound ausgestellt, die übrigen 41 Prozent der Rezepte lauten auf das Novo Nordisk-Produkt. Zudem merkte der Experte dem Bericht zufolge an, dass der Unterschied zwischen den wöchentlichen Rezepten für die Anfangsdosierung noch weitaus deutlicher ausfalle: Die Prozentsätze würden hier bei 68 Prozent zu 32 Prozent zugunsten von Eli Lilly stehen.

Muss Novo Nordisk die Erwartungen zurückschrauben?

Angesichts dieser Zahlen rechnet der Analyst damit, dass Novo Nordisk seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 senken wird - möglicherweise bereits bei der Vorstellung der Zahlen zum ersten Geschäftsquartal, die am 7. Mai erfolgen soll.

Bislang rechnet Novo Nordisk für 2025 mit einem bereinigten Umsatzwachstum zwischen 16 und 24 Prozent, wobei die untere Spanne unterhalb der Markterwartungen liegen würde. Der zunehmende Wettbewerb und der anhaltende Preisdruck in der Diabetes- und Adipositas-Behandlung seien in der Prognose bereits berücksichtigt, hieß es bei der Vorlage der jüngsten Jahresbilanz. Beim operativen Ergebnis wird ein Plus zwischen 19 und 27 Prozent erwartet.

Am Freitag steigt die Aktie von Novo Nordisk in Kopenhagen zeitweise wieder um 0,34 Prozent auf 482,25 Kronen.



Redaktion finanzen.net