Delivery Hero-Aktie gibt ab: Exane BNP stuft Delivery Hero von "Neutral" auf 'Underperform' ab

Kursziel unverändert

Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Delivery Hero von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft, aber das Kursziel auf 35 Euro belassen.

Analyst Andrew Gwynn wird in einer am Freitag vorliegenden Studie vorsichtiger für Aktien aus der Essenslieferbranche. Im zweiten Quartal dürfte diese wohl weiter Verluste schreiben und Barmittel verbrennen, aber kein Wachstum erzielen. Die Volumenschwäche sei zu hartnäckig, als dass man sie ignorieren könnte. An der Erholung der Aktienkurse lasse sich derweil ablesen, dass die Hoffnungen der Anleger gestiegen seien.

Die Delivery Hero-Aktie gibt im XETRA-Handel am Freitag zeitweise 0,42 Prozent auf 39,50 Euro nach.

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2023

