Ceconomy-Aktie klettert zweistellig: Baader Bank hebt Ceconomy auf 'Buy'

Analyst Volker Bosse von der Baader Bank zeigte sich am Vorabend hinsichtlich einer weiteren Erholung optimistisch. Der Elektronikhändler habe im April zwar alle Filialen schließen müssen wegen der Pandemie des Coronavirus, schrieb Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Mittlerweile seien sämtliche Geschäfte aber wieder geöffnet. Damit dürften sich auch die Umsätze wieder erholen. Der Lockerungsprozess aus der Krise biete eine Tradingchance, so der Experte.

Die Ceconomy-Aktie zeigt sich am Freitag daraufhin sehr stark und kann auf XETRA zeitweise um rund 14,21 Prozent auf 3,44 Euro zulegen. Für den Einzelhändler als einen der größten Verlierer der Corona-Krise ist es aber bis auf das Niveau von 5,50 Euro vor dem Crash im Februar und März noch ein weiter Weg.

