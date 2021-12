Northern Data-Aktie profitiert von Kaufempfehlung

GO

Heute im Fokus

DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Deutsche Bank hat womöglich gegen US-Vergleich verstoßen -- GameStop verfehlt Erwartungen -- Booster mit BioNTech erhöht Schutz enorm -- VW im Fokus

Italienische Kartellbehörde verhängt Milliardenstrafe gegen Amazon. Fitch stuft Kaisa und Evergrande ab. RWE und Kawasaki planen wasserstoffbetriebene Gasturbine. Vivendi übernimmt Lagardere-Anteil von Investor Amber Capital. easyJet sieht Verbesserung der Situation am BER. Deutsche Exporte steigen im Oktober kräftig. L'Oréal kauft US-Marke Youth to the People.