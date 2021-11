Northern Data-Aktie im Höhenrausch: Uneingeschränktes Testat für Geschäftsjahr 2020 erhalten

• Northern Data musste im August Konzernabschluss 2020 verschieben• Anleger von Nachricht rund um BaFin-Anzeige entsetzt• KPMG erteilt uneingeschränktes Testat

Es war eine Schocknachricht für Aktionäre des Spezialisten für Rechenzentren Northern Data, als das Unternehmen im August überraschend bekannt gab, die Vorlage seines Geschäftsberichts für 2020 verschieben zu müssen. Nicht wenige fühlten sich dabei an das Debakel rund um den Finanzdienstleister und einstigen Börsenstar Wirecard erinnert, das in Strafanzeigen und Insolvenz endete.

Geschäftsabschluss 2020 im August verschoben

In der damaligen Pressemitteilung hatte es geheißen, der Konzernabschluss verzögere sich, "da es sich um eine Erstprüfung eines Blockchain-bezogenen Geschäftsmodells mit komplexer Umstellung auf Berichterstattung gemäß IFRS handelt. Im Zuge der Aufstellung ergaben sich komplexe Fragen der Umsatzlegung im Zusammenhang mit IFRS 15 sowie zu einer möglichen Konsolidierungspflicht eines großen Kunden gemäß IFRS 10, woraus sich erhebliche Auswirkungen auf den Abschluss nach IFRS ergeben könnten, ohne dass sich dies auf die Liquidität oder Geschäftsaussichten von Northern Data auswirken würde".

Die Northern Data-Aktie hatte angesichts dieser Unsicherheit mit einem kräftigen Kurssturz von im Tagestief 36 Prozent reagiert, zum XETRA-Handelsschluss notierte das Papier noch 12 Prozent niedriger.

BaFin erstattet Strafanzeige wegen Marktmanipulation

Anfang Oktober folgte dann die nächste Hiobsbotschaft: So bestätigte Northern Data zu diesem Zeitpunkt Medienberichte, wonach die deutsche Börsenaufsichtsbehörde BaFin Strafanzeige gegen den Software-Konzern gestellt hätte. Dabei ging es um Vorwürfe der Marktmanipulation in Folge der Übernahmeankündigung des US-Bitcoin-Mining-Unternehmens Whinstone aus dem Jahr 2019. Wie es in der damaligen Pressemitteilung geheißen hatte, würde dank der Fusion "im Laufe des Geschäftsjahres 2020 mit einem Umsatz von EUR 120 Mio. bis EUR 140 Mio." gerechnet werden können, daneben sei ein Gewinn auf EBITDA-Basis "zwischen EUR 45 Mio. und EUR 60 Mio." möglich.

Wie die Ende September vorgelegten vorläufigen IFRS-Zahlen für 2020 aufzeigten, hätten die Erlöse jedoch lediglich 16,4 Millionen Euro betragen, daneben wurde ein Verlust in Höhe von 12,3 Millionen Euro ausgewiesen.

Northern Data wehrt sich gegen Anzeige

Die Northern Data-Aktie reagierte abermals mit einem Crash. Das Software-Unternehmen hat die Vorwürfe im Übrigen in einer Mitteilung von sich gewiesen und zeigte sich zuversichtlich, "den Sachverhalt in vollständiger Kooperation mit den Justizbehörden aufzuklären." Darüber hinaus weist Northern Data darauf hin, dass Whinstone bereits wieder verkauft worden sei und sich der Verkauf "hochgradig werthaltig" erwiesen habe.

Entwarnung für Aktionäre - Uneingeschränktes Testat erhalten

Nun gibt es jedoch für Anleger - zumindest was die Verschiebung des Konzernabschlusses 2020 angeht - Entwarnung. Wie die AG mitteilte, habe die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG mittlerweile ein uneingeschränktes Testat für den Jahresabschluss sowie den Konzernabschluss 2020 erteilt. Darüber hinaus wurden die vorläufigen Zahlen von Ende September bestätigt und der Ausblick für das Jahr 2021 bekräftigt.

Weiter informierte das Unternehmen, es sei geplant den geprüften Jahresabschluss 2020 bei der nächsten Hauptversammlung vorzulegen, die spätestens am 23. Dezember 2021 stattfinden soll.

Northern Data-Aktie reagiert mit Kurssprung

Anleger reagierten äußert erleichtert und ließen die Northern Data-Aktie im Anschluss an die Meldung letztlich 22 Prozent hochschnellen. Seither befindet sich das Papier wieder im Aufwärtstrend und konnte sich von seinem 52-Wochen-Tief bei 40,20 Euro, welches der Anteilsschein im Zuge seines ersten Einbruchs Anfang August markierte, bereits wieder deutlich erholen. Aktuell notiert die Nothern Data-Aktie via XETRA bei 102,60 Euro (Schlusskurs vom 15. November 2021). Wie es mit dem deutschen Hoffnungsträger künftig weitergeht, wird sich zeigen.

