Michael Bloomberg: Unternehmer, Bürgermeister, Philanthrop

• Der 1942 geborene Bloomberg studierte an der Johns Hopkins Universität und Harvard• Von 2002 bis 2013 Bürgermeister von New York City• Vermögen wird von Forbes auf 77 Milliarden US-Dollar geschätzt

Die frühen Jahre

Michael Bloomberg wurde am 14.02.1942 in Massachusetts geboren, sein Vater arbeitete als Buchhalter in einer Molkerei, seine Mutter war Sekretärin. Er studierte an der renommierten Johns Hopkins University in Baltimore Maschinenbau, anschließend besuchte er die Harvard University, welche er 1966 mit einem Master of Business Administration verließ. Er nahm zunächst eine Stelle bei der New Yorker Investmentbank Salomon Brothers an, wo Bloomberg bis zum Partner aufsteigen konnte. Als das Unternehmen Phibro 1981 die Bank aufkaufte, wurde Bloomberg entlassen und ließ sich seine Partnerschaftsanteile im Wert von zehn Millionen US-Dollar auszahlen, so die Encyclopedia Britannica. Dieses Kapital ermöglichte es Bloomberg, das Fundament für seinen weiteren Erfolg zu legen.

Unternehmerische Karriere

Nach Angaben des Magazin Forbes gründete Bloomberg noch im selben Jahr sein eigenes Unternehmen, welches damals noch unter Innovative Market Systems firmierte. Dabei handelte es sich um einen Finanzinformationsdienst, der über das von Bloomberg angepasste Benutzerterminal Finanzinformationen wie etwa Echtzeitkurse, Marktdaten und andere Berechnungen an die Kunden lieferte. Der Finanzinformationsdienst ist auch heute noch weit verbreitet, heutzutage lässt sich die Oberfläche jedoch nicht nur an einem Bloomberg-Terminal aufrufen, sondern man kann über das Internet und nahezu jedes Gerät auf den Bloomberg-Dienst zugreifen. Bloomberg baute sein Unternehmen weiter aus und erweiterte es unter anderem um einen Radio- und Fernsehsender, einen Finanznachrichtendienst und einen juristischen Fachinformationsdienst. Heute beschäftigt Bloomberg nach Unternehmensangaben über 19.000 Mitarbeiter in 176 Büros, der Unternehmenssitz befindet sich im 250 Meter hohen Bloomberg-Tower in Midtown Manhattan. Forbes schätzt den Jahresumsatz auf über 12 Milliarden US-Dollar.

Politisch engagiert

Bloomberg, der bis dahin dem Personenlexikon Who's Who zufolge stets der Demokratischen Partei verbunden war, wechselte kurz vor New York Citys Bürgermeisterwahl 2001 die Seiten und trat der Republikanischen Partei bei. Die Wahl Anfang November 2001, kurz nach dem Terroranschlag auf die Twin Towers, gewann der in Umfragen zunächst zurückliegende Bloomberg. Als Bürgermeister setzte er sich unter anderem für einen raschen Wiederaufbau, Bildung, Gesundheit und Sicherheit ein. Unter ihm wurde etwa ein weiträumiges Rauchverbot erlassen und in das Schulsystem investiert. Bloombergs Verwaltung eröffnete seinen eigenen Angaben zufolge etwa über 650 neue Schulen, die Abschlussquoten an den High Schools stiegen um 42 Prozent. 2008, als sich seine zweite Amtszeit dem Ende zuneigte, wurde die Begrenzung der Amtszeiten von zwei auf drei angehoben, sodass Bloomberg nach 2005 auch ein drittes Mal zum Bürgermeister gewählt werden konnte. Zum Ende seiner dritten Amtsperiode sanken Straftaten im Vergleich zu 2001 um 32 Prozent, trotz der um fast 500.000 Einwohner gestiegenen Bevölkerung New York Citys, so Bloomberg.

Wohltätigkeit im Fokus

Nach seiner dritten Amtszeit übernahm Bloomberg wieder die zwischenzeitlich abgegebene Führung der Bloomberg L.P., daneben engagierte er sich als Unterzeichner des Giving Pledge für Sicherheit im Straßenverkehr und Gesundheitsschutz, etwa durch Kampagnen gegen Tabakrauchen. Auch geht Bloomberg im Namen des Klimaschutzes gegen Kohlekraftwerke vor und setzt sich für strengere Waffengesetzgebung in den Vereinigten Staaten ein. Im November 2019 kündigte Bloomberg an, als Kandidat der Demokratischen Partei an den Präsidentschaftswahlen im folgenden Jahr teilnehmen zu wollen. Nachdem Bloomberg über 500 Millionen US-Dollar in seine Kampagne investiert hatte, er bei den Vorwahlen der Demokratischen Partei jedoch nicht den gewünschten Erfolg sah, zog er seine Kandidatur nach dem Super Tuesday Anfang März 2020 zurück, berichteten US-Nachrichtenagenturen übereinstimmend. Er sprach sich für den späteren Gewinner der Präsidentschaftswahl, Joe Biden, aus. Derzeit hat Bloomberg den Vorsitz des Verteidigungsinnovationsgremiums des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten inne, wie aus aus Informationen des US-Verteidigungsministeriums hervorgeht. Das 2016 gegründete Komitee berät das Verteidigungsministerium in kulturellen, technischen und operativen Angelegenheiten, um die US-Streitkräfte für Herausforderungen der Zukunft zu rüsten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: lev radin / Shutterstock.com