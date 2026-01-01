DAX24.515 -0,8%Est505.854 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,81 -1,3%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.102 +1,1%Euro1,1718 -0,1%Öl64,95 +1,5%Gold4.862 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26
TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

Lagarde: Trumps Zölle hätten minimalen Effekt auf Inflation - Agentur

21.01.26 11:45 Uhr

DOW JONES--Die von US-Präsident Donald Trump einigen europäischen Ländern angedrohten neuen Zölle hätten nach Aussage der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, nur geringe Auswirkungen auf die Inflation in Europa. "Wenn wir auf die kurze Frist schauen, ist der unmittelbare Effekt relativ gering", sagte Lagarde am Mittwoch in einem Interview mit dem Radiosender RTL, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Nach Lagardes Aussage würden Trumps jüngste Drohungen den durchschnittlichen Zollsatz für den Euroraum von rund 12 Prozent auf 15 Prozent anheben.

Wer­bung

"Wir haben eine Inflation, die sehr leicht beeinflusst würde, wahrscheinlich nach oben. Aber da wir die Inflation bei 1,9 Prozent unter Kontrolle haben, wäre der Einfluss minimal", sagte Lagarde. Dennoch warnte sie, dass große Exportländer wie Deutschland stärker getroffen würden als andere. Zudem mahnte sie vor einem möglichen Vertrauensschock. "Was weitaus ernster ist, ist das Ausmaß der Unsicherheit, das durch die ständigen Kehrtwenden von Präsident Trump geschaffen wird", sagte Lagarde.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2026 05:45 ET (10:45 GMT)