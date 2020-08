easyJet-Aktie im Sinkflug: easyJet verkauft Teil seiner Flugzeuge und least sie zurück

Werbung

Heute im Fokus

DAX im Minus -- Asiens Börsen höher -- Aareal Bank verkauft Aareon-Anteil an Advent -- Varta profitiert weiter vom Boom bei kabellosen Kopfhörern -- CureVac, Hapag-Lloyd im Fokus

Deutsche Euroshop: Ladenschließungen durch Corona belasten Ergebnis. Klöckner & Co schreibt weiter Verluste. Home24 steigert Umsatz und hebt Prognosen an. HELLA rutscht tief in rote Zahlen. Daimler einigt sich bei US-Dieselklagen und zahlt Milliardenbetrag. Banknotenhersteller G+D erwartet in naher Zukunft Digitalgeld von Zentralbanken. Fortnite-Entwickler Epic wagt Kraftprobe mit Apple und Google.