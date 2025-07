Bernstein Research

easyJet Market-Perform

13:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Easyjet mit einem Kursziel von 575 Pence auf "Market-Perform"belassen. International Airlines Group (IAG) und Ryanair ragten positiv aus der oft verlustträchtigen europäischen Flugbranche heraus, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Beide Gesellschaften lieferten verlässlich prozentual zweistellige operative Ergebnismargen (Ebit) ab. Damit endeten aber die Gemeinsamkeiten. Denn IAG konzentriere sich auf die Maximierung der Einnahmen und Ryanair auf die Minimierung der Kosten. Der Experte bevorzugt mit Blick auf die langfristigen Renditen IAG. Das Unternehmen könne in den kommenden Jahren einen höheren Anteil seiner Marktkapitalisierung an die Anleger ausschütten, sei günstiger bewertet und weise ein schnelleres Gewinnwachstum (EPS) auf./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2025 / 17:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2025 / 05:00 / UTC

