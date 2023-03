LEONI Aktie News: LEONI am Donnerstagnachmittag tiefrot

Um 15:52 Uhr ging es für die LEONI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 43,1 Prozent auf 0,205 EUR. In der Spitze büßte die LEONI-Aktie bis auf 0,190 EUR ein. Bei 0,240 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der LEONI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.376.163 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,995 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.03.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LEONI-Aktie somit 97,951 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 30.03.2023 Kursverluste bis auf 0,190 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die LEONI-Aktie 7,733 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,88 EUR.

LEONI ließ sich am 15.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 11.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der LEONI-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 15.05.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LEONI-Aktie

LEONI-Aktie 87 Prozent im Minus: LEONI soll nach Kapitalschnitt von der Börse genommen werden

LEONI-Aktie schwach: LEONI erwägt außerordentliche Hauptversammlung - Aktionäre sollen Kapitalschnitt genehmigen

LEONI-Aktie in Rot: LEONI geht von hoher Belastung durch Finanzprobleme aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf LEONI AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LEONI AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LEONI AG

Bildquellen: Leoni