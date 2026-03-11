DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 +1,8%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin60.033 +1,9%Euro1,1607 -0,2%Öl87,80 -2,2%Gold5.191 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 ExxonMobil 852549 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise sinken: DAX beendet Handel weit im Plus -- US-Börsen kaum verändert -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW, BioNTech, NIO, AT&T, Lumentum, Rheinmetall, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: So positionierte sich die Zurich Insurance Group in Q4 im US-Sektor Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: So positionierte sich die Zurich Insurance Group in Q4 im US-Sektor
Kurswende nach dem Öl-Schock: Bitcoin & Co. erholen sich - Krypto-Aktien wie Strategy, MARA und Coinbase ungleich Kurswende nach dem Öl-Schock: Bitcoin & Co. erholen sich - Krypto-Aktien wie Strategy, MARA und Coinbase ungleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Libanon: Fast 760.000 Vertriebene durch Israels Angriffe

10.03.26 22:18 Uhr

BEIRUT (dpa-AFX) - Im Libanon wurden durch Angriffe des südlichen Nachbarn Israel nach offiziellen Angaben bisher nahezu 760.000 Menschen vertrieben. Darunter seien mehr als 122.000 Menschen, die sich derzeit in Notunterkünften aufhalten, teilte das Ministerium für soziale Angelegenheiten mit. 580 solcher Unterkünfte sind landesweit derzeit geöffnet. Allein innerhalb der vergangenen zwei Tage kamen nach Zählungen des Ministeriums mehr als 500.000 Vertriebene hinzu.

Wer­bung

Ministerin Hanin Sajid kündigte an, dass ab diesem Mittwoch täglich 100.000 Mahlzeiten in Notunterkünften verteilten würden. Außerdem sollen 6.000 Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderung einmalig 100 US-Dollar erhalten. Die Zahl der Empfänger solle dann schrittweise steigen.

Zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz kam es unterdessen zu weiteren Auseinandersetzungen. Israels Armee griff unter anderem Orte im südlichen Libanon nahe der Grenze an. Die Hisbollah erklärte ihrerseits, sie habe israelische Soldaten im südlichen Libanon sowie in Israel angegriffen.

Das israelische Nachrichtenportal "ynet" berichtete, es seien rund zehn Raketen vom Libanon aus auf Grenzorte im Norden Israels abgefeuert worden. Die Hisbollah hatte vor einer Woche als Vergeltung für die Tötung des iranischen Staatsoberhaupts und Religionsführers Ajatollah Ali Chamenei durch Israel Raketenangriffe auf das Nachbarland gestartet./jot/DP/mis