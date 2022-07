Lockheed Martin-Aktie tiefer: Lockheed Martin verkündet Reduktion der Umsatz- und Gewinnprognose

Das zweite Quartal sei nicht zuletzt von Problemen in den Lieferketten beeinflusst gewesen, erklärte Firmenchef James Taiclet am Dienstag in Bethesda (US-Bundesstaat Maryland). Dies habe auf den Umsatz gedrückt. Für das Gesamtjahr erwartet das Management beim Umsatz nun statt 66 Milliarden nur noch 65,25 Milliarden US-Dollar (64 Mrd Euro). Außerdem soll der Gewinn je Aktie nur noch 21,55 US-Dollar betragen. Das ist fast ein Fünftel weniger als bislang prognostiziert und zudem weniger, als Analysten erwartet hatten. Die Aktie von Lockheed Martin rutschte nach den Neuigkeiten im US-Handel um zeitweise 1,07 Prozent ins Minus auf 383,13 US-Dollar.

Im zweiten Quartal musste Lockheed Martin im Jahresvergleich einen Umsatzrückgang von gut 9 Prozent auf rund 15,4 Milliarden Dollar hinnehmen. Der Überschuss brach von 1,8 Milliarden auf 309 Millionen Dollar ein.

BETHESDA (dpa-AFX)

Bildquellen: Lockheed Martin