Linde Aktie News: Linde am Montagmittag mit Einbußen

Die Linde-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 1,3 Prozent auf 297,60 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Linde-Aktie bei 295,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 296,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 309.570 Linde-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2022 auf bis zu 309,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 235,25 EUR fiel das Papier am 05.05.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Linde-Aktie liegt somit 26,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Linde-Aktie im Durchschnitt mit 315,83 EUR.

Am 28.04.2022 äußerte sich Linde zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,93 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,30 USD je Aktie erzielt worden. Linde hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.211,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.272,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte Linde Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 12.05.2023 mit der Veröffentlichung der Q1 2023-Bilanz von Linde.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,22 USD je Linde-Aktie belaufen.

