Linde Aktie News: Linde verteidigt am Dienstagvormittag Tendenz

Die Linde-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 292,30 EUR. Die Linde-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 292,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Linde-Aktie bis auf 290,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 290,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.361 Linde-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2022 auf bis zu 309,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Linde-Aktie mit einem Kursplus von 5,83 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 235,25 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Linde-Aktie mit einem Verlust von 19,52 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Linde-Aktie wird bei 314,17 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Linde am 13.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,77 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,30 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,27 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 12,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Experten kalkulieren am 13.05.2022 mit der Veröffentlichung der Q1 2022-Bilanz von Linde.

Den erwarteten Gewinn je Linde-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,03 USD fest.

