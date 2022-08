Linde Aktie News: Linde gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Die Linde-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 297,65 EUR. Die Linde-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 298,00 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 296,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.209 Linde-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 315,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,61 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2022 bei 244,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Linde-Aktie 21,99 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Linde-Aktie bei 322,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Linde am 28.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Linde im vergangenen Quartal 8.457,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Linde 7.584,00 USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.11.2022 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 11,95 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Linde