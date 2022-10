Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

Die Linde-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 280,30 EUR an der Tafel. Bei 280,60 EUR erreichte die Linde-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Linde-Aktie gab in der Spitze bis auf 278,00 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 278,05 EUR. Bisher wurden heute 15.564 Linde-Aktien gehandelt.

Am 06.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 315,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,11 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 244,00 EUR am 24.02.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 320,00 EUR aus.

Am 28.07.2022 lud Linde zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. In Sachen EPS wurden 3,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Linde 2,70 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,51 Prozent auf 8.457,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.584,00 USD erwirtschaftet worden.

Linde dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 präsentieren. Am 26.10.2023 wird Linde schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Linde-Aktie in Höhe von 11,92 USD im Jahr 2022 aus.

