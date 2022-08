Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Linde-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 0,5 Prozent auf 297,80 EUR nach. In der Spitze büßte die Linde-Aktie bis auf 297,35 EUR ein. Mit einem Wert von 300,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 278.697 Linde-Aktien.

Am 06.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 315,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.02.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 244,00 EUR ab. Abschläge von 22,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 320,83 EUR für die Linde-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Linde am 28.07.2022. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,70 USD je Aktie erzielt worden. Linde hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.457,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.584,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Linde am 15.11.2022 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Linde einen Gewinn von 11,96 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

