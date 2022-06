Linde Aktie News: Linde am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Linde-Aktie musste um 16.06.2022 09:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 285,50 EUR abwärts. Die Linde-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 284,85 EUR ab. Bei 285,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Linde-Aktien beläuft sich auf 20.904 Stück.

Am 06.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 315,35 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Linde-Aktie somit 9,47 Prozent niedriger. Am 26.06.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 236,75 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Linde-Aktie ist somit 20,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Linde-Aktie wird bei 326,17 EUR angegeben.

Am 28.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.211,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 7.243,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Linde-Bilanz für Q2 2022 wird am 04.08.2022 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,29 USD je Linde-Aktie.

