Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Mittag mit Abschlägen

Um 12:22 Uhr ging es für die Linde-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 306,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Linde-Aktie bei 305,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 310,70 EUR. Der Tagesumsatz der Linde-Aktie belief sich zuletzt auf 355.903 Aktien.

Am 25.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 334,70 EUR. Gewinne von 8,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 244,00 EUR am 24.02.2022. Derzeit notiert die Linde-Aktie damit 25,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Linde-Aktie wird bei 334,60 EUR angegeben.

Am 27.10.2022 hat Linde in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,10 USD gegenüber 2,73 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Linde mit einem Umsatz von insgesamt 8.797,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.668,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 14,72 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Linde am 16.02.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Linde-Aktie in Höhe von 12,06 USD im Jahr 2022 aus.

