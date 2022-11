Linde Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Linde am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Die Linde-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 320,25 EUR abwärts. Die Linde-Aktie sank bis auf 319,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 322,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Linde-Aktien beläuft sich auf 102.836 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (330,75 EUR) erklomm das Papier am 10.11.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Linde-Aktie 3,17 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2022 bei 244,00 EUR. Mit Abgaben von 31,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Linde-Aktie wird bei 334,60 EUR angegeben.

Linde veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,73 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.668,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.797,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 16.02.2023 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,03 USD je Linde-Aktie belaufen.

