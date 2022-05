Linde Aktie News: Linde am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 20.05.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Linde zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 298,00 EUR. In der Spitze legte die Linde-Aktie bis auf 299,75 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 296,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 559.421 Linde-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 309,35 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2021 bei 236,75 EUR. Mit Abgaben von 25,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Linde-Aktie im Durchschnitt mit 326,17 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Linde am 28.04.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.243,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.211,00 USD ausgewiesen.

Linde dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,25 USD je Linde-Aktie.

