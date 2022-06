Linde Aktie News: Linde tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Die Linde-Aktie notierte im XETRA-Handel um 20.06.2022 12:22:00 Uhr bei 274,95 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Linde-Aktie bei 278,15 EUR. In der Spitze büßte die Linde-Aktie bis auf 273,00 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 277,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 184.539 Linde-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.06.2022 bei 315,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Linde-Aktie mit einem Kursplus von 12,81 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 236,75 EUR am 26.06.2021. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Linde-Aktie 16,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 326,17 EUR aus.

Am 28.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Linde hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,49 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.211,00 USD – ein Plus von 13,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Linde 7.243,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 04.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Linde einen Gewinn von 13,28 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

