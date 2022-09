Linde Aktie News: DAX Aktie Linde präsentiert sich am Mittag stärker

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Linde zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 282,85 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Linde-Aktie bisher bei 283,15 EUR. Mit einem Wert von 280,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Linde-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 118.535 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2022 bei 315,35 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,31 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2022 bei 244,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Linde-Aktie.

Analysten bewerten die Linde-Aktie im Durchschnitt mit 320,00 EUR.

Am 28.07.2022 lud Linde zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,10 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,70 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Linde in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.457,00 USD im Vergleich zu 7.584,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 15.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,92 USD je Linde-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

Linde-Aktie leicht im Minus: Linde steigert US-Kapazitäten für grünen Wasserstoff um 100 Prozent

BASF-Aktie tiefer: BASF will elektrische Steamcracker 2023 starten

August 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Linde-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc

Bildquellen: Linde