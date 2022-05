Linde Aktie News: Linde fällt am Nachmittag

Die Aktie verlor um 24.05.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 296,55 EUR. Bei 296,15 EUR markierte die Linde-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 298,60 EUR. Von der Linde-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 381.605 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 309,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. Derzeit notiert die Linde-Aktie damit 4,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2021 (236,75 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 326,17 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Linde am 28.04.2022. Das EPS wurde auf 2,93 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Linde 2,49 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.243,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.211,00 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Linde am 04.08.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,29 USD je Aktie in den Linde-Büchern.

