Linde Aktie News: Linde am Vormittag auf grünem Terrain

Um 26.07.2022 09:22:00 Uhr stieg die Linde-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 280,70 EUR. Die Linde-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 280,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 279,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.001 Linde-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (315,35 EUR) erklomm das Papier am 06.06.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2022 bei 244,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Linde-Aktie ist somit 15,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 322,83 EUR aus.

Linde gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,77 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.211,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.243,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 28.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Linde veröffentlicht werden. Am 28.07.2023 wird Linde schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,92 USD je Linde-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

Linde-Aktie steigt: Linde plant wohl Abbau von Stellen im Anlagenbau

Erste Schätzungen: Linde zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc

Bildquellen: Robert Fischer/Linde AG