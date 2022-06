Linde Aktie News: Linde schiebt sich am Montagmittag vor

Im XETRA-Handel gewannen die Linde-Papiere um 27.06.2022 12:22:00 Uhr 0,7 Prozent. Bei 289,10 EUR erreichte die Linde-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 285,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 177.938 Linde-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 315,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Linde-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2021 bei 236,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,53 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Linde-Aktie wird bei 326,17 EUR angegeben.

Linde gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,93 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Linde in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.211,00 USD im Vergleich zu 7.243,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Linde am 04.08.2022 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Linde-Aktie in Höhe von 13,28 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: The Linde Group