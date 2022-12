Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Nachmittag gesucht

Die Linde-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 310,85 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Linde-Aktie bei 312,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 312,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 134.139 Linde-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 334,70 EUR an. Gewinne von 7,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 244,00 EUR fiel das Papier am 24.02.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 27,40 Prozent könnte die Linde-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 334,60 EUR.

Am 27.10.2022 äußerte sich Linde zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,10 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,73 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.797,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.668,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 16.02.2023 dürfte Linde Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,06 USD je Linde-Aktie belaufen.

