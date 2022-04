Linde Aktie News: Linde gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Die Linde-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 297,65 EUR. Bei 300,30 EUR markierte die Linde-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 299,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 277.516 Linde-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 309,35 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Linde-Aktie. Am 05.05.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 235,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Linde-Aktie damit 26,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 315,83 EUR.

Linde veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,93 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.272,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.211,00 USD ausgewiesen.

Am 04.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2023-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2023 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,24 USD je Linde-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: The Linde Group